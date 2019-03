Was die EU bei einer Brexit-Verschiebung riskiert

Mit einer Verlängerung alleine wären keine inhaltlichen Probleme gelöst. Hauptproblem für Großbritannien ist die Auffangregelung für eine offene Grenze zwischen dem zum Königreich gehörenden Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. Dieser "Backstop" würde Großbritannien an die Zollunion mit der EU binden, auch wenn die EU mehrfach erklärt hat, dass diese Lösung nur temporär greifen soll. Die EU hat mehrfach betont, dass sie den Austrittsvertrag nicht mehr aufschnürt.

Sollte Großbritannien länger in der EU bleiben, würde die Europäische Union im schlimmsten Fall britische Instabilität importieren. Großbritannien wäre dann möglicherweise weiter auf Austrittskurs, würde aber in der nächsten EU-Kommission einen Kommissar haben, im EU-Parlament Europaabgeordnete und bei wichtigen Entscheidungen der EU - etwa zu China und anderen Fragen - mit am Tisch sitzen. So könnte London auch noch den milliardenschweren EU-Finanzrahmen blockieren, der die Finanzierung der EU ab 2021 sicherstellen soll, warnen Diplomaten in Brüssel.

In Brüssel mischen sich Verzweiflung mit Ärger und Verwunderung über Großbritannien. "Wir stecken in tiefen Schwierigkeiten wegen ihnen (der Briten, Anm.)", sagte ein Diplomat. Er könnte nicht einmal seinen Angehörigen erklären, wie es dazu gekommen wäre, wenn Großbritannien die EU ohne Abkommen verlässt. "Die gegenseitigen Schuldzuweisungen wären in einem solchen Fall besonders garstig. Das kann sich leicht gegen die ganze EU richten."