May beantragt Brexit-Aufschub bis Ende Juni

Die britische Premierministerin Theresa May hat bei der EU einen Aufschub des Austritts ihres Landes aus der Union bis 30. Juni beantragt. Das erklärte sie am Mittwoch im Unterhaus in London. Sie habe nicht die Absicht, den Brexit darüber hinaus noch einmal zu verschieben, ergänzte sie.

"Es gibt Gründe, dem Parlament noch etwas mehr Zeit zu geben, einen Weg voraus zu beschließen", hieß es bereits zuvor in einer Erklärung der Briten. Die Schuld an der aktuellen Krise wurde davor außerdem von der Regierungschefin auf das Parlament geschoben: "Die Menschen haben die Nase voll davon, dass das Parlament keine Entscheidung trifft und die Premierministerin teilt ihre Frustration."

EU-Antwort nun entscheidend

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und May hatten sich Mittwoch zu Mittag neuerlich in Sachen Brexit beraten. May habe Juncker angerufen und ihn über die jüngsten Entwicklungen informiert. Ein Kommissionssprecher sagte, May habe den Präsidenten konsultiert, wie man am besten die Diskussionen im Europäischen Rat angehe. Diese Diskussionen würden noch laufen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) rechnete am Mittwoch nach dem Ministerrat mit einer Verschiebung. Er betonte aber, dass es keine lange Verschiebung sein sollte und die Briten etwa nicht mehr an den bevorstehenden EU-Wahlen teilnehmen sollten.

Das EU-Parlament wird nach den EU-Wahlen am 2. Juli erstmals zusammenkommen. Daher war klar, dass ein längerer Aufschub als bis Ende Juni äußerst komplizierte Folgen gehabt hätte.

Die EU-Kommission sieht in einer ersten Reaktion "ernsthafte rechtliche und politische Risiken" für die Union, wenn diese einer Verschiebung bis Ende Juni zustimmt. Dies geht aus einem internen Dokument vor, das am Mittwoch bei der wöchentlichen Sitzung der Kommission beraten wurde.

Die EU und ihre Mitglieder hatten zuletzt signalisiert, eine Verlängerung nur bei einem klaren Plan für sinnvoll zu halten. Dieser müsse konstruktive Schritte für die zusätzlich gewährte Zeit beinhalten. Der Verschiebung muss nun von allen 27 anderen Mitgliedern zugestimmt werden.