2040 darf keine Gasheizung mehr brennen - auch in Österreich

Die EU jedenfalls will dafür nicht nur eine Antwort liefern, sondern auch viel Fördergeld. Allerdings gibt Brüssel auch die Richtung vor – und das quasi ab sofort.

Richtlinie startklar

Vor allem Sozialdemokraten, Grüne und Liberale haben für ein klares Ja des EU-Parlaments am Dienstag in Straßburg gesorgt. Damit ist die Richtlinie zur „Energieeffizienz“ von Gebäuden startklar - und das zeigt sehr bald sichtbare Folgen, zuerst für die Politik in den EU-Staaten und dann für die Bürger.

Bis Ende 2025 muss auch Österreich bei der EU-Kommission einen nationalen Fahrplan für die energetische Sanierung aller seiner Gebäude vorlegen, öffentlich wie privat, Wohnhäuser wie Büroblocks, oder Krankenhäuser. Ausgenommen sind nur historische öffentliche Gebäude – also etwa Museen oder Kirchen – landwirtschaftliche Anlagen – also auch Bauernhöfe – und militärische Einrichtungen.