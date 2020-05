Merkel muss zwischen Hollande-Cameron schlichten

„Damals gab es gute Gespräche“, sagt ein EU-Diplomat. „Sehen wir es so: Die Regierungschefs hatten im November ein konstruktives Mittagessen, dann hatten alle einen langen Spaziergang, um in Ruhe nachzudenken – und jetzt kommen sie zurück zum Kaffee, um das Budget fertig zu machen.“ Ratspräsident Herman Van Rompuy hat seit November in bilateralen Gesprächen Kompromisse ausgelotet. Unmittelbar vor dem Gipfelbeginn wird er den Regierungschefs einen neuen Budget-Vorschlag unterbreiten. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte ein Verhandler in Brüssel, „aber jeder wird Abstriche machen müssen.“ In Berliner Regierungskreisen wurde auch ein neuerliches Scheitern nicht ausgeschlossen: „Eine Garantie für einen Abschluss gibt es nicht.“

Zur Beruhigung gab es am Mittwoch „good news“: Ein milliardenschwerer Fonds für Jugendbeschäftigung soll geschaffen werden. Neben frischem Geld sollen bestehende EU-Fördertöpfe ausgeräumt oder Mittel umgeschichtet werden. Der Fonds hängt mit der Jugendgarantie zusammen, die vorsieht, jungen Leuten in allen EU-Staaten eine Ausbildung und eine Beschäftigung zu ermöglichen. Das Modell kommt aus Österreich, die Kommission will, dass es alle Staaten übernehmen.