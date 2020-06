Ein Vitaminstoß für mehr Wachstum

Es soll das Vorzeigeprojekt für Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden, sein 315 Milliarden Euro schweres Wachstumspaket, das er heute, Mittwoch, im Parlament in Straßburg vorstellen wird. Konkret sollen in den nächsten drei Jahren 16 Mrd. Euro durch EU-Mittel und weitere fünf Milliarden durch die EIB aufgebracht werden. Damit werde eine Mobilisierung zusätzlicher privater Mittel mit einer Hebelwirkung von 1:15 erwartet – eben besagte 315 Milliarden Euro. Damit will er in erster Linie die hohe Arbeitslosigkeit in der EU bekämpfen, den jungen Menschen eine Perspektive geben und nötige Investitionen ankurbeln.

Die Eckpunkte des Planes, die Juncker unbedingt durchsetzen will, liegen dem KURIER vor.

Demnach will er einen Europäischen Fonds für Strategische Investitionen einrichten. Dieser soll auf EU-Budgetgarantien und Cash der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg gestützt werden. Der Fonds kann Unternehmen über verschiedene Instrumente fördern: Das Ziel dahinter ist, dass die EU mit öffentlichem Geld das Hauptrisiko neuer Projekte übernimmt, um wesentlich höhere private Investitionen anzustoßen ("Hebeln").

Vereinfacht gesagt, würde zunächst die EU mit dem Geld aus dem Investitionsfonds haften, wenn ein Projekt scheitert, und erst dann die privaten Investoren. Ein Euro öffentliches Geld soll bis zu neun Euro privates Geld anlocken. Die Beteiligung von Mitgliedsländern ist ausdrücklich gewünscht. Schnelle und einfache Genehmigungsverfahren und niedrige bürokratische Hürden für neue Investitionen sind Teil des Paketes. Investitionen, die seit Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 stagnieren oder gar sinken, sollen rascher angeschoben werden.

Bei den Projekten soll es keine sektoralen oder nationalen Beschränkungen geben, Energie-Effizienz kann ebenso unterstützt werden wie Infrastrukturvorhaben und Breitbandnetze. Ein Investitionsausschuss entscheidet über die zu fördernden Projekte, wobei Nachhaltigkeit ein Kriterium ist. Wichtig ist Juncker die Unterstützung und Exportförderung kleiner und mittlerer Unternehmen.