Schengen-Grenze: Österreich gibt Weg für Rumänien und Bulgarien frei

Für die einen war es eine notwendige Maßnahme zum Schutz Österreichs , für die anderen ein politisches Manöver , um vor Landtags- und Nationalratswahlen zu punkten: Auf jeden Fall hat die Blockade des Schengen-Beitritts von Rumänien und Bulgarien Österreich international nicht gerade Freunde verschafft. Selbst hochrangige europäische Christdemokraten , also Parteifreunde der ÖVP, äußerten offen ihren Unmut über Österreichs sture Haltung in der Frage.

Jetzt aber scheint es in Brüssel und in Wien endgültig ausgemachte Sache zu sein: Österreich gibt sein Veto auf und macht den Weg für die beiden EU-Mitgliedsländer frei. Bei einem Treffen in Budapest am 22. November, zu dem Ungarn, das gerade den EU-Vorsitz führt, geladen hat, wird Österreichs Innenminister Gerhard Karner mit seinen Amtskollegen aus Rumänien und Bulgarien zusammentreffen. Dort soll ein Paket von Maßnahmen verabschiedet werden, die Rumänien und Bulgarien noch zu erledigen haben, um schließlich Schengen-Mitglieder zu werden. Voraussichtlich wird es im Frühjahr 2025 so weit sein. Das zumindest meinen Spitzenvertreter der rumänischen Regierung.

Unterstützung von Magnus Brunner

Die wesentlichen Forderungen aber, so war aus dem Innenministerium zu erfahren, hätten die beiden Länder bereits erfüllt: Vor allem die verstärkte Sicherung ihrer EU-Außengrenzen und die schnellere Rücknahme von abgelehnten Asylwerbern aus Österreich. Man sei eindeutig auf dem „richtigen Weg“. Auch aus Bukarest und von rumänischen EU-Abgeordneten war zu erfahren, dass man auf dem Weg zum Beitritt jetzt endgültig auf der Schlussgeraden angekommen sei.