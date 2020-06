Heimische Krisenpolitik gelobt

Österreicher sind keine EU-Muffel mehr: Zu diesem Schluss kommt eine Eurobarometer-Umfrage, die am Donnerstag von der EU-Kommission in Wien präsentiert wurde. Demnach fühlen sich 87 Prozent der der Österreicher als "Europäer". Positiv assoziieren die Österreicher mit der EU die Einführung des Euro (91 Prozent), eine größere Auswahl an Konsumgütern (72 %) und die Mobilität von Studenten und Arbeitnehmern (69 %). "Die Österreicher sind in der EU angekommen", resümiert der interimistische Leiter der Kommissionsvertretung in Wien, Johann Sollgruber. Überraschend ist, dass Österreich im Vergleich mit den zwei skandinavischen Ländern (siehe Grafik) das integrationsfreundlichste Land ist. Die Umfrage wurde aus Anlass des 20-jährigen EU-Beitrittes von Österreich, Finnland und Schweden in diesen drei Staaten durchgeführt.