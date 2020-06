"Probezeit" für die Türkei

Die EU-Außenminister haben sich grundsätzlich zur Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei geeinigt. Nach Angaben von Diplomaten gaben sie in Luxemburg grünes Licht zur Eröffnung des Kapitels zur Regionalpolitik. Die offizielle Beitrittsrunde soll aber erst im Herbst nach dem Fortschrittsbericht der EU-Kommission und nach neuerlichen Beratungen der Außenminister stattfinden, wie die irische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.

Dem vorangegangen war ein Schwenk Deutschlands: Vergangene Woche hatte Berlin wegen des Umgangs der türkischen Regierung mit den Demonstranten in Istanbul ein Veto gegen die Eröffnung neuer Beitrittskapitel angekündigt. Am Montag jedoch arbeitete Außenminister Guido Westerwelle, der einen deutlich weicheren Kurs gegenüber Ankara fährt als Kanzlerin Merkel, am Rande des EU-Außenministerrates an einem Kompromiss.

Sein Vorschlag: Die EU-Staaten sollen grünes Licht für die Verhandlungen geben – diese sollen aber erst im Herbst starten, nachdem die EU-Kommission ihren Fortschrittsbericht vorgelegt hat. Über diesen Plan soll nun die irische Ratspräsidentschaft befinden.