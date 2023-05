EU-Außenminister beraten elftes Russland-Sanktionspaket

Dass Österreich sich aufgrund der Neutralität militärisch in der Ukraine heraushalte, werde von den Partnern akzeptiert. Kein europäischer Staat habe dort selbst Soldaten im Einsatz. "Wir haben noch nie einen Beschluss blockiert. Österreich ist Spitzenreiter bei humanitärer Hilfe", so Schallenberg. "Ich als Außenminister will bald eine Situation, wo wir Platz für Diplomatie haben. Dort sind wir noch nicht. Die russische Aggression geht weiter. Putin hat es in seiner Hand: Er kann den Krieg morgen beenden. Wenn Selenskyj den Krieg beendet, gibt es keine Ukraine mehr", so Schallenberg in Brüssel.

Es war geplant, dass auch der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba per Videokonferenz an dem Treffen teilnehmen wird. Mit den Außenministern der sechs Westbalkan-Länder sollte es ein Arbeitsessen geben. Auch ein Austausch über die Lage am Horn von Afrika war geplant. Am Wochenende hatten sich die Konfliktparteien im Sudan auf eine siebentägige Waffenruhe geeinigt, die am Montagabend in Kraft treten sollte. Sie kam unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens zustande.