„Es wird eine Herausforderung für König Charles“

Die schwarze Krawatte für alle Fälle war immer dabei, der Tod der Queen hat ihn nun trotzdem überrascht. Leigh Turner war von 2016 bis 2021 britischer Botschafter in Österreich. Dem KURIER erzählte er jetzt, wie er den Tod der Königin erlebt hat und warum er Kritik an der englischen Monarchie zwar nachvollziehen kann, aber trotzdem an ihren Fortbestand glaubt.

KURIER: Wie haben Sie vom Tod der Queen erfahren?

Leigh Turner: Ich war gerade im Zug von Amsterdam nach London unterwegs. Da kam plötzlich eine Lautsprecherdurchsage: Die Königin ist tot. Natürlich hatten wir alle die Nachrichten verfolgt und waren schon die längste Zeit besorgt gewesen. Im Laufe des Donnerstagnachmittags ist ja zunehmend klarer geworden, dass die Königin vielleicht sterben würde. Trotzdem, als dann diese Durchsage kam, war ich wirklich sehr schockiert.

Persönlich waren Sie schockiert, doch als Diplomat mussten Sie ja immer auf alles vorbereitet sein.

Als ich 1984 Diplomat geworden bin – damals für das Außenministerium des Vereinigten Königreichs in Wien – mussten wir immer eine schwarze Krawatte dabei haben, für den Fall, dass die Königin stirbt. Dieses Szenario begleitet mich also theoretisch schon lange. Die schwarze Krawatte hat mich meine ganze Karriere, über 42 Jahre als Beamter, verfolgt. Nur ein einziges Mal habe ich sie wirklich anziehen müssen, nämlich als der Duke of Edinburgh, der Gemahl der Königin, starb. Der Tod der Königin hat uns nicht unvorbereitet getroffen, aber er war trotzdem ein Schock für das ganze Land.