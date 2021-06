"Es sind Merkels Tote": Politikmache mit dem Anschlag in Berlin

Darüber hinaus konnte sich Pretzell zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht sicher sein, was die Hintergründe das Attentäters anbelangt. Erst am Dienstagvormittag verdichteten sich Hinweise, dass es sich bei dem Attentäter um einen 23-jährigen Pakistaner handeln könnte, der im vergangenen Jahr über Österreich nach Deutschland eingereist sein soll (Aktualisierung: Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich bei den in der Nacht gefassten Mann nicht um den Täter handelt - alle aktuellen Informationen dazu finden Sie hier). Die genauen Motive liegen noch immer im Dunkeln, Innenminister Thomas De Maiziere sprach am Dienstagvormittag jedoch davon, dass es keinen Zweifel mehr daran gebe, dass es ein Anschlag war. Anders als Angela Merkel wolle er jedoch noch nicht von einem " Terroranschlag" sprechen.

Wortklauberei? Nein. Es geht nicht darum, die Hintergründe und Motive des Täters zu verschweigen - es geht darum Fakten erst als solche zu berichten, wenn diese auch gesichert sind. Erst dann lassen sich auch politische Schlüsse ziehen. Alles andere ist nicht nur ein Hantieren mit Wahrscheinlichkeiten, es ist böswillige Meinungsmache - daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn sich der Anschlag letzten Endes als islamistisch motivierter Terrorakt herausstellen sollte.

Die Reaktionen folgten denn auch ebenso prompt wie scharf. Der SPD-Bundesvize Ralf Stegner warf Pretzelt politische Meinungsmache vor. "Statt Respekt vor den Opfern schon wieder ekelhafte politische Ausweidung dieser Tragödie durch die AFD und andere rechte Scharfmacher", schrieb er auf Twitter.

Dabei wüsste es Pretzel eigentlich besser, möchte man meinen. Bei dem Attentat in München hatte er noch getwittert, dass man "jetzt nicht verallgemeinern" dürfe. Sein ironischer Nachsatz: "Sicher ist nur, dass Waffenbesitzer schuld sind, oder?"

Schon damals versuchte AfD-Sprecher Christian Lüth, die Ereignisse für seine Partei zu nutzen. " AfD wählen! Schüsse am Olympia Einkaufszentrum: Tote in München - Polizei spricht von Terrorlage!" twitterte er. Auch zum damaligen Zeitpunkt war weder die Identität des Schützen, noch sein Tatmotiv bekannt. Letztendlich handelte es sich um den Deutsch-Iraner Ali David S. - der 18-Jährige war stolzer "Arier" und empfand es als Auszeichnung, am selben Tag wie Adolf Hitler geboren worden zu sein. Jürgen Elsässer, eine der publizistischen Führungsfiguren der neuen rechten Szene in Deutschland, wollte nach dem Anschlag trotzdem nicht daran glauben, dass der Attentäter so gar nicht islamistisch motiviert gewesen sein soll. "Wollt ihr uns verarschen?!", schrieb er auf seinem Blog ganz volksnah. Udo Ulfkotte titelte auf Kopp gar " Merkels 'Fachkräfte' morden weiter". Dass Ali David S. in Deutschland geboren wurde? Geschenkt.

Und nun also Berlin. Am Dienstagvormittag sprang AfD-Vorsitzende Frauke Petry ihrem Lebensgefährten bei und machte die Flüchtlingspolitik der deutschen Bundesregierung mitverantwortlich für den mutmaßlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. "Das Milieu, in dem solche Taten gedeihen können, ist in den vergangenen eineinhalb Jahren fahrlässig und systematisch importiert worden", erklärte Petry. " Deutschland ist nicht mehr sicher".

Auch aus Österreich kamen mit vorschnellen Schlüssen Schüsse gegen die Politik. "Was tatsächlich widerlich ist, ist die Scheinheiligkeit jener, die die Täter willkommensbeklatscht haben", twitterte Martin Glier, Leiter der FPÖ-Pressestelle im Parlament, um kurz nach Mitternacht als Antwort auf einen angriffigen Tweet.