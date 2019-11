Es gärt weiter: AfD wählt eine neue Parteispitze

Alexander Gauland bezeichnet seine Partei gerne als „gärigen Haufen“. Das zeigte sich etwa 2017, als die AfD auf dem Parteitag in Hannover ihre Vorsitzenden wählte und einen chaotischen Flügelkampf erlebte. Gauland löste die Pattstellung zwischen gemäßigten und radikalen Kandidaten, und übernahm einen Posten.

Wenn die AfD am Wochenende einen neuen Vorstand wählt, will der 78-Jährige eigentlich nicht mehr antreten. Der 44-jährige Tino Chrupalla, ein Malermeister aus Sachsen, gilt als „Wunschnachfolger“. Einer, der sich wie Gauland gemäßigt geben kann, aber guten Draht zum völkisch-nationalistischen „Flügel“ um Björn Höcke hat. Ob es so kommt, ist ungewiss. Daher hält sich Gauland seine Kandidatur doch noch offen. Unter den vielen Bewerbern sind zwei Frauen, Dana Guth und Nicole Höchst, die Merkel schon einmal mit Hitler verglichen hat. Und da wären noch der demagogisch auftretende Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio oder der wegen antisemitischer Aussagen umstrittene Wolfgang Gedeon. Die Partei wollte ihn bereits ausschließen. Ohne Erfolg.

Beobachtung durch Verfassungsschutz droht

Nicht nur deswegen könnte es turbulent zugehen. Der vom Verfassungsschutz als „Verdachtsfall“ geführte „Flügel“ wird vielleicht bald unter Beobachtung stehen, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Der lose organisierte Teil der AfD hat zuletzt durch die Wahlen in Ostdeutschland intern an Einfluss gewonnen. Doch von Regierungsbeteiligungen ist man weit entfernt, ebenso von inhaltlicher Weiterentwicklung. Das angekündigte Konzept zur Rente ist offen, ein dafür angedachter Parteitag verschoben. Sollte sich Gauland nun von der Spitze zurückziehen, um sich der Fraktion zu widmen, hinterlässt er eine isolierte und radikalisierte Partei.