AfD und FPÖ: Gute Freunde, gleiche Methoden

Die einen waren für die anderen stets das große Vorbild: Einmal mitregieren wie die FPÖ, davon träumen manche AfDler. Beide eint nicht nur Programm und Strategie, möglicherweise auch der Umgang mit Parteispenden.

Während die AfD bereits in einen Finanzskandal verwickelt ist - ihr drohen Strafzahlungen von mehr als 400.000 Euro - lässt das auf Ibiza heimlich aufgenommene Video von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus ebenfalls aufhorchen: Sie stellen der angeblichen russischen Investorin nicht nur staatliche Aufträge gegen Zuwendungen in Aussicht, sondern weisen daraufhin, wie sie der FPÖ unter die Arme greifen kann, ohne dass der Rechnungshof darauf aufmerksam wird. „Der Verein ist gemeinnützig, der hat auch nichts mit der Partei zu tun. Dadurch hast du keine Meldungen an den Rechnungshof“, erklärte Strache in dem Video, das Spiegel und Süddeutsche Zeitung veröffentlicht haben.

Journalisten von ORF und profil haben mittlerweile zwei Vereine entdeckt, die im Zusammenhang mit Parteispenden an die FPÖ stehen könnten: „ Austria in Motion“ und „Wirtschaft für Österreich“. Der eine hat sich die "Reform der politischen Kultur in Österreich" zur Aufgabe gemacht. Der andere würde in einem Brief um Spenden für die Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Wirtschaftsstandorts Wien und Österreich bitten, schreibt das profil.