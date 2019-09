Die AfD und ihr Umgang mit Pressefreiheit und Kritik

Die Medienfeindlichkeit der AfD und anderen Rechtsparteien ist nicht neu. Einzelnen Pressevertretern wird schon mal der Zugang zu Pressekonferenzen oder Parteitagen verwehrt; kritische Journalisten werden öffentlich angefeindet, wie Monitor-Moderator Georg Restle, der von Jörg Meuthen als "totalitärer Schurke" und "Feind der Demokratie" bezeichnet wurde. Restle forderte zuvor in einem Kommentar die Einstufung der AfD als rechtsextrem - wegen ihrer Nähe zur Identitären Bewegung, die der Verfassungsschutz als rechtsextremistische Organisation einordnet.

Am liebsten stellen sich die Parteivertreter auf ihren eigenen Kanälen dar, wo sie die Kommunikation kontrollieren können. So wollte auch Alexander Gauland nach dem ARD-Sommerinterview keine direkten Zuschauerfragen beantworten, wie es zuvor die befragten Parteichefs von CDU, SPD und Grüne getan haben. Gauland begründete seine Entscheidung später damit, dass er die Fragen vorab wissen wollte ("Warum muss ich in ein schwarzes Loch schauen?")

Offenbarung der Widersprüche

Solche Auftritte offenbaren nicht nur ihr Verständnis von Pressefreiheit und Demokratie, sie legen auch Widersprüche offen: Eine Partei, die damit wirbt, das freie Wort zu verteidigen, bestimmt, was und wie denn nun gefragt werden darf. Ähnlich widersprüchlich verhält sie sich gegenüber den Wählern. Sie stellt ihnen in Aussicht, alles ändern zu wollen, hegt aber keinen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung. "Das war schon vor den Landtagswahlen klar", sagt Schulze mit Blick auf Brandenburg. "Die AfD hat im Landtag nie probiert eine Sachpolitik zu entwickeln oder sich für eine Zusammenarbeit mit anderen politischen Kräften anzubieten." In Ostdeutschland fahre die AfD einen fundamentaloppositionellen Kurs: "Sie strebt nach keiner kurz- oder mittelfristigen Zusammenarbeit. Sie will von außen eine systemüberwindende Kraft aufbauen."

Den Wählern wird im Nachhinein suggeriert, man werde ausgegrenzt. So wie jede Art von Kritik damit gebrandmarkt wird. Auch das ZDF-Interview, das ungeschnitten vom Sender online gestellt wurde, postete Björn Höcke auf Facebook. Seine Fans interpretieren die Hartnäckigkeit des Journalisten anders.

Wohin die AfD künftig steuert, ist schwer absehbar. Was sich aber sagen lässt: Sie hat sich seit dem Abgang ihrer Gründer Bernd Kucke und Frauke Petry laufend radikalisiert, Höckes völkischer "Flügel", ein loser interner Zirkel, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hat an Einfluss gewonnen; gemäßigte Mitglieder haben interne Machtkämpfe verloren, erklärt Politikwissenschaftler Schulze. Es werden Grenzen des Sagbaren überschritten und neue Standards gesetzt, ergänzt er mit Blick auf die Biografie des brandenburgischen AfD-Chefs Andreas Kalbitz, der eine rechtsextreme Vita vorweisen kann: Teilnahme an einem Neonazi-Sommerlager; Rechtsextremen-Aufmarsch in Athen – und dergleichen mehr. "Für jeden Politiker wäre es das Ende seiner Karriere. In der AfD wird mit den Schultern gezuckt."