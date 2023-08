Erstes Mal seit 1976: Russland will erste Mondmission starten

Russland will am Freitag erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine Mondmission starten. Dies gab am Montag die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos bekannt. Es wäre die erste russische Mondmission seit 1976. Der Start des Luna-25-Landers werde "am 11. August um 02.10 Uhr Moskauer Zeit" (01.10 Uhr MESZ) erfolgen, erklärte Roskosmos.

