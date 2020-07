Erster Atomtest der Geschichte: Als die Sonne zwei Mal aufging

An diesem Morgen, dem 16. Juli 1945, ging die Sonne über der Wüste von New Mexiko zwei Mal auf: Kaum tauchten die ersten Strahlen den Horizont in Licht, da erhellte ein gewaltiger Blitz die Landschaft, gefolgt von ohrenbetäubendem Lärm. Noch in 160 Kilometern Entfernung war die Druckwelle der Explosion zu spüren. Um exakt 5 Uhr 29 Minuten und 45 Sekunden vor genau 75 Jahren begann das Zeitalter der Atomwaffen.Zum ersten Mal in der Geschichte zündeten die USA an jenem Tag eine Atombombe. Nie zuvor hatte die Menschheit eine ähnliche Gewalt entfesselt: Der gigantische Atompilz erreichte eine Höhe von 12 Kilometern, die Sprengkraft entsprach 21.000 Tonnen TNT.