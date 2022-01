Erst Versuche der Versöhnung, dann Tote in Äthiopien

Diesen versöhnlichen Worten am Weihnachtsabend folgten allerdings noch in der Nacht gegensätzliche Taten: Bei einem Luftangriff von Regierungstruppen wurden Hilfskräften zufolge 56 Menschen getötet und mindestens 30 weitere verletzt. Ziel des Bombardements am Freitagabend war ein Flüchtlingslager in der Stadt Dedebit, an der nordwestlichen Grenze der Konfliktregion Tigray. Weder Ahmed selbst, noch irgendein anderer Regierungsvertreter äußerten sich bisher dazu. Sprecher dementierten am Samstag allerdings Angriffe auf Zivilisten.Johannes Arends