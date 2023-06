"Erschütternde Lage" bei Paris: Rathäuser, Polizeistationen und Schulen in Brand

Die Unruhen, die mit den tödlichen Schüssen eines Polizisten auf einen 17-Jährigen am Dienstag im Pariser Vorort Nanterres ihren Anfang genommen haben, breiten sich aus - und zwar massiv.

In der Nacht auf Donnerstag kam es in 13 Vororten erneut zu Ausschreitungen mit mehr als 150 Festnahmen. Zum Vergleich: In der Nacht auf Mittwoch waren es rund 30 gewesen.