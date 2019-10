Erdoğans Politik ist "nicht anderes als Faschismus"

Wenn es um die Verteidigung der Kurden ging, nahm sich die ehemalige österreichische Grün-Abgeordnete Berivan Aslan nie ein Blatt vor den Mund. Anfeindung waren die Folge, immer wieder erhielt sie Staatsschutz. Einschüchtern ließ sie sich nie, auch jetzt nicht. Nach dem Angriff der Türkei auf die nordsyrischen Kurden äußerte sie auf ihrer Facebook-Seite den Verdacht von Kriegsverbrechen. „Und jetzt ist meine Seite seit Sonntag ,weg’, gehackt offenbar von der Türkei aus, die Sprache wurde auf Arabisch geändert, meine Beiträge wurden gelöscht“, so die 38-Jährige.

"Ethnische Säuberungen"

Doch sie bleibt bei ihrer Kritik: „(Der türkische Präsident) Erdoğan kriminalisiert ein ganzes Volk, die Kurden eben. Das ist nichts anderes als Faschismus“, sagt Berivan Aslan im KURIER-Gespräch am Dienstag, „seine Politik in Nordsyrien zielt auf ethnische Säuberungen ab.“ Das Argument des Staatschefs, eine Pufferzone zu „Terror-Banden“ schaffen zu müssen, sei vollkommen unglaubwürdig, betont die Ex-Mandatarin, die jetzt an der WU in Wien Assistentin für Wirtschaftsstrafrecht ist: „Als der IS in Kobane war, also direkt an der türkischen Grenze, war das für Erdoğan kein Problem.“