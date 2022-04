Erdogan zu Besuch in Saudi-Arabien eingetroffen

Erstmals seit dem Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Saudi-Arabien gereist. Erdogan traf am Donnerstagabend zunächst in der Küstenstadt Dschidda ein, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA meldete. Vor seiner Abreise in Istanbul sprach er gegenüber Journalisten von einer "neuen Ära der Zusammenarbeit als zwei brüderliche Staaten".

Ein Programm des zweitägigen Besuchs wurde zunächst nicht veröffentlicht. Saudischen Regierungskreisen zufolge soll Erdogan König Salman und auch den Kronprinzen und faktischen Herrscher Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, treffen. Laut dem türkischen Sender TRT will er auch in die für Muslime heilige Stadt Mekka reisen. Millionen Muslime begehen derzeit und noch bis Anfang kommender Woche den Fastenmonat Ramadan.