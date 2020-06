Erdogan droht mit Militär-Aktion

Für die Türkei sei ein Waffengang in Syrien auch deswegen sehr riskant, analysiert Cengiz Günay, weil er Auswirkungen auf die eigene Kurdenproblematik habe: "Machthaber Assad hat gegenüber Ankara die ,Kurden-Karte" insofern gespielt, als jetzt in der Grenzregion zur Türkei deutlich mehr Kämpfer der PKK sind als zuvor." Sollte Erdogan hier intervenieren wollen, könnte das die 15 Millionen Kurden in der Türkei auf den Plan rufen – der vom Nordirak aus agierende PKK-Führer Murat Karayilan habe für diesen Fall bereits mit einem "Flächenbrand", den er auslösen wolle, gedroht, so G­ünay zum KURIER.

In Ankara setze man daher weiter auf politischen Druck. Diplomatisch ist der – zumindest bilateral – ausgereizt: Es herrscht Eiszeit, das syrische Botschaftspersonal wurde ausgewiesen, der türkische Vertreter in Damaskus heimbeordert. Also denkt man jetzt daran, die Stromversorgung zu kappen, auch die Verringerung der Wasserdurchflussmengen des Euphrats wäre eine Variante. "Damit trifft man aber primär die Zivilbevölkerung", gibt Günay zu bedenken, "außerdem hätte das auch Auswirkungen auf den ohnehin instabilen Irak."

Also beschränkt sich die Türkei zunächst darauf, was sie seit geraumer Zeit tut: Sie gewährt übergelaufenen Offizieren der syrischen Armee Unterschlupf. Und sie lässt laut Informationen der New York Times CIA-Agenten auf ihrem Territorium gewähren, die Oppositionskämpfer jenseits der Grenze Waffen aus Saudi-Arabien und Katar zukommen lassen.