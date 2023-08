"Enttäuschendes Ergebnis" bei Atomwaffen-Verhandlungen in Wien

Nachdem sich angesichts von iranischem und russischem Widerstand abgezeichnet hatte, dass kein Konsens der NPT-Teilnehmerstaaten erreichbar sein würde, zog Viinanen seine Zusammenfassung nach der Mittagspause am Freitag überraschend ganz zurück. Er sorgte damit auch dafür, dass sie von der offiziellen UNO-Webseite gelöscht wurde. Vertreter des Westens, darunter der Leiter der Abrüstungsabteilung im österreichischen Außenministerium, Alexander Kmentt, bedauerten diese Entwicklung. Kmentt hatte sich in den letzten zwei Wochen in mehreren Redebeiträgen für konkrete Fortschritte bei nuklearer Abrüstung, erhöhte Transparenz der Nuklearwaffenstaaten und einen starken Sicherheitsfokus bei Kernkraftwerken ausgesprochen. Explizit hatte er dabei Russland auch aufgefordert, militärisches Gerät und Personal vom Kraftwerk in Saporischschja abzuziehen und die Kontrolle über die Anlage an den rechtmäßigen Besitzer, die Ukraine, zurückzugeben.