Krankenstands-Nation England: Labour will Job-Coaches in Spitäler schicken

"Der kranke Mann Europas" ist ein Begriff, der eigentlich verwendet wird, um auf ein Land in wirtschaftlicher oder politischer Krise hinzuweisen; in Großbritannien ist er wörtlich zu verstehen. Während vor zehn Jahren Studium oder Kinderbetreuung die häufigsten Gründe dafür waren, warum ein erwachsener Brite nicht erwerbstätig war, ist seit Pandemie und Brexit ein anderer Parameter rasant in die Höhe geschnellt: der Langzeitkrankenstand.

Konkret sind laut Institut für Forschung zur öffentlichen Ordnung (IPPR) derzeit 2,8 Millionen Briten wegen chronischer Krankheiten und mentaler Gesundheitsprobleme langfristig krankgeschrieben. Die Zahl ist um 900.000 Patienten höher als die Prognosen vor Corona für diesen Zeitpunkt errechnet hatten, und dürfte jährlich um 300.000 Personen anwachsen.