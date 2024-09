Exodus der Superreichen: Londons Millionäre kehren Großbritannien den Rücken zu

Dafür will die Regierungspartei die Situation für sogenannte „Non-Doms“ (dt. Nicht-Ortsansässige) verschärfen. Eine 225 Jahre alte Regelung ermöglicht es Wohlhabenden, ihren ständigen Wohnsitz aus Steuergründen außerhalb des Landes zu legen. Akshata Murty, die Ehefrau des früheren Premiers Rishi Sunak, konnte sich laut Guardian in den vergangenen sieben Jahren 24 Millionen Euro sparen.

Medien schlagen Alarm

Unternehmens-Tycoon Bassim Haidar will seinen Beitrag da nicht leisten. Auch er sucht also nach Anwesen in Monaco oder Dubai. 20 Haushaltskräfte, meinte er zum Guardian, würde ihren Job verlieren, seine milliardenschwere Firma Optasia würde er nun nicht an der Londoner Börse melden.

Die britischen Medien schlagen also Alarm: „Reiche verlassen London in Scharen“, titelte der Evening Standard. Das Wirtschaftsblatt City A.M. wirft Starmer vor „Vermögen zu bestrafen“. Die Daily Mail argumentiert, dass Labour „uns alle ärmer“ machen wird.