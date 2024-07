Nach Wahldebakel: Sunak tritt als Tory-Chef zurück

Bei der Unterhauswahl am Donnerstag hat die sozialdemokratische Labour Party von Oppositionsführer Keir Starmer eine Mehrheit erzielt. Der konservative Premier Rishi Sunak hatte seine Niederlage bereits eingestanden und seinem Kontrahenten Starmer gratuliert. Sunak will den Parteivorsitz abgeben. Das kündigte der bisherige Regierungschef am Freitag in London an.

Mehr dazu in Kürze.