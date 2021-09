Ende der Nackt-Werbung auf Londoner Bussen

Die (nackte) Wahrheit der Marketing-Aktion war dann aber mehr Auf- als Anregung. Manche Bewohner der britischen Hauptstadt fanden sie „amüsant“, viele aber drückten Bedenken aus.

"Liebt es, nackt zu sein"

Schuld daran waren Pfeile, die als Teil der Reklame auf Sitze in der oberen Etage der Busse zeigten. Zwei davon hatten darunter „liebt Naked Attraction“ und „hasst Naked Attraction“ stehen. Sie waren nicht das Problem. Dass aber ein dritter Pfeil nichts ahnende Businsassen als Nudisten outen wollte – mit den Worten „loves being naked“, also „liebt es, nackt zu sein“ – ging vielen zu weit. Der Tenor: „creepy“, also „unheimlich oder „schauerlich“. So manche kritisierten die Kampagne als „tone deaf“, also „unsensibel“, und betonten, auch Werbung müsse einvernehmlich sein.

„Einige Passagiere werden damit einverstanden sein, aber viele werden zu Recht dagegen sein, die Pointe eines derben Witzes zu sein, dem sie nicht zugestimmt haben“, meinte eine Zeitungskolumnistin.

„Menschen dazu anzuhalten, sich Fahrgäste nackt vorzustellen, ist einfach nicht vernünftig, wenn mehr als die Hälfte der Frauen in Londons öffentlichen Verkehrsmitteln Opfer sexueller Belästigung geworden sind.“