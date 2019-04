Livestream: Rhetorisches Ringen um Juncker-Nachfolge

Auch wenn sich der EU-Wahlkampf in Österreich so anfühlt, als würden nur heimische Politiker gewählt, wird am 26. Mai – höchstwahrscheinlich – noch etwas ganz Anderes entschieden: die Kür des nächsten Präsidenten der Europäischen Kommission. Den mächtigsten Job in der EU soll nur erhalten, wer als Spitzenkandidat einer europäischen Parteienfamilie Wahlkampf geführt hat, gab das Europäische Parlament als Devise aus.