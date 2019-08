Eisiger Gegenwind für Boris Johnson

Da war es nur noch eine: Eine Stimme beträgt seit gestern die Regierungsmehrheit von Boris Johnson im britischen Unterhaus. Denn am Donnerstag bei der Nachwahl im walisischen Wahlkreis Brecon and Radnorshire mussten die Tories einen Sitz im Parlament an die Liberaldemokraten abgeben. Ihr Kandidat Chris Davies verlor dort – nach einer Korruptionsaffäre – gegen die Liberaldemokratin Jane Dodds. Die Tories haben gemeinsam mit den nordirischen Unionisten (DUP) jetzt noch 320 Sitze im Parlament, die Oppositionsparteien 319.

Die Wahlniederlage rundet die erste Woche von Boris Johnson als britischer Premierminister stimmig ab. Denn schon in den ersten Tagen seiner Amtszeit als Regierungschef wehte ihm ein eisiger Gegenwind entgegen. Das zeigte sich bei seiner Tour durch das Königreich in den vergangenen Tagen, auf der er eigentlich für seinen „Ohne-Wenn-und-Aber“-Kurs gegenüber der EU werben wollte. Mit Pfiffen und Buhrufen wurde er in Schottland empfangen, kritische Statements erhielt er von der dortigen Ersten Ministerin ebenso wie vom walisischen Regierungschef.