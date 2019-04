Einigung auf EU-Gipfel: Brexit wird auf 31. Oktober verschoben

Nigel Farage ist in bester Laune. Der frühere Chef der EU-feindlichen, britischen UKIP-Partei streift Mittwoch Nachmittag kampfeslustig durch die große Halle des Europäischen Rates und verkündet jedem, der es hören will: Er zieht in den Wahlkampf. Mit seiner neu gegründeten Brexit-Partei verfolgt der fanatische EU-Austrittsprediger ein klares Ziel: Wenn Großbritannien schon dazu gezwungen werde, noch einmal an den EU-Wahlen teilzunehmen, will er sein Möglichstes tun, die EU von innen zu stören.

Der Wahlkampf hat also für die Briten schon begonnen, obwohl die erwartete Entscheidung des EU-Brexit-Sondergipfels am Mittwoch noch aussteht. Zum zweiten Mal binnen drei Wochen wollten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs der Bitte der britischen Premierministerin Theresa May nachkommen, den Brexit zu verschieben. Dass es dafür Grünes Licht geben wird, war schnell klar. Unsicher war nur noch der Termin. Als Termine kursierten der 31. Dezember 2019 und der 30. März 2020.

Lediglich der französische Präsident Emmanuel Macron soll sich gegen die längere Verschiebung gewehret haben. Er warnte vor einer Verschiebung über den 30. Juni hinaus. Die Entscheidung muss einstimmig erfolgen. Am Ende einigte man sich auf den 31. Oktober.