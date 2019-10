Eineinhalb Jahre in Islamisten-Hand: Eine Ex-Geisel berichtet

Eineinhalb Jahre war Pater Tom Uzhunnalil in den Händen jemenitischer Islamisten – an wechselnden Orten, ohne Kontakt zur Außenwelt. Im September 2017 kam der indische Salesianer, der vor seiner Entführung fünf Mutter-Teresa-Schwestern in einem Seniorenheim in Aden unterstützt hatte, frei - durch das Engagement des Vatikan, Indiens und des Oman. Die genauen Umstände kennt er selbst nicht. Derzeit besucht der 61-Jährige auf Einladung der Päpstlichen Missionswerke (Missio) Österreich.

KURIER: Wie erinnern Sie sich an Ihre Entführung?

Pater Tom: Am Morgen des 4. März 2016 betete ich in der Kapelle, die Schwestern waren schon gegangen, um Frühstück und Medikamente für die Alten vorzubereiten. Um halb neun verließ ich die Kapelle, als ich Schüsse vom Haupteingang her hörte. Ich sah drei Schützen mit automatischen Waffen, einer griff nach meinem Arm, ich sagte intuitiv, ich sei Inder. Sie erschossen den Gärtner und einen jungen Arbeiter und ich sah einen der Schützen ins hundert Meter entfernte Altenheim gehen.

"Er schoss ihnen in den Kopf"

Er brachte je zwei Schwestern nacheinander heraus, vier insgesamt. Dann schoss er ihnen in den Kopf, ich konnte sie fallen sehen. Sie fragten mich, ob ich Muslim sein, ich sagte, ich sei Christ. Einer befahl mir, mich in den Kofferraum des Autos zu legen. Sie fuhren mit mir davon, nach einiger Zeit stoppten sie, verbanden mir die Augen und setzten mich in ein anderes Auto. Mir wurde alles weggenommen, sie gaben mir andere Kleidung, dann begannen die eineinhalb Jahre in Gefangenschaft.