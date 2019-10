IS-Waisenkinder sind zurück in Österreich

Monatelang liefen die Vorbereitungen, Mittwochmittag war es so weit: Zwei österreichische IS-Kinder wurden aus dem Lager Al-Hol in Nordostsyrien geholt und an der syrisch-irakischen Grenze den österreichischen Behörden übergeben. Es handelt sich dabei um die beiden Söhne (2 und 3,5 Jahre) der mutmaßlich in Syrien ums Leben gekommenen Wienerin Sabina S. Am Nachmittag erfolgte der Flug vom irakischen Erbil nach Wien. Nach der Landung am Mittwochabend wurden die Kinder in eine Heereseinrichtung gebracht und dort abgeschirmt.

„Nachdem die Identität der Kinder im Lager Al-Hol mittels DNA-Tests zweifelsfrei geklärt worden war, wurde die Rückholung der beiden Kleinkinder eingeleitet“, bestätigte Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums, im Vorfeld. Die Rückholung erfolgte unter anderem im Beisein österreichischer Sicherheitskräfte. Senada S., die Großmutter die die Kinder nach Hause holte, soll nicht vor Ort gewesen sein.

Psychologische Hilfe

Anwalt Clemens Lintschinger berichtete bereits vor der Ankunft in Wien-Schwechat, dass es den beiden Kindern gut gehe. „Sie sollen so rasch wie möglich zu ihrer Großmutter.“ Wichtig sei die Nachbetreuung der Buben. „Sie brauchen Normalität. Und sie brauchen psychologische Unterstützung und Hilfe beim Deutschlernen, damit sie sich möglichst rasch integrieren.“ Zumindest der ältere Bub dürfte etwas Deutsch sprechen.

Es habe aus seiner Sicht viel zu lange gedauert, ehe die Rückholaktion stattgefunden habe. „Das Risiko war groß, weil man sich so lange Zeit gelassen hat“, erklärt er in Richtung Außenministerium.

Die Wienerin Sabina S. war im Jahr 2014 mit ihrer Freundin Samra K. in den „Heiligen Krieg“ gezogen. Damals war sie 15 Jahre alt. Bei den Luftangriffen auf die letzten IS-Rückzugsorte dürfte sie getötet worden sein.

Ihre Kinder wurden von den Kurden ins Lager Al-Hol gebracht, dort wurden sie von einer Fremden versorgt. Bis zuletzt hatte Sabina Kontakt zu ihrer Mutter Senada S. „Alle drei Tage meldet sie sich“, sagte die Frau in einem KURIER-Interview.