Sabina S. zog in den Dschihad: Mutter will Enkel nach Wien holen

Mit 15 Jahren zog Sabina S. mit ihrer Freundin Samra in den Dschihad nach Syrien. Am letzten Tag der großen Schlacht um die IS-Hochburg Baghuz soll die junge Frau gestorben sein. Sie hat in Syrien zwei Kinder geboren. Um die kämpft nun Sabinas Mutter, Senada S., berichtet die Presse. Die Wienerin will ihre Enkel (1,5 und drei Jahre), die aktuell im Camp Hol untergebracht sind, nach Österreich holen. Doch das dürfte schwierig werden – die Kinder haben keinerlei Dokumente. „Wenn Kinder sterben müssen, weil sie keine Geburtsurkunde haben, geht das eindeutig zu weit“, sagt Rechtsanwalt Clemens Lintschinger, der Senada S. unterstützt.