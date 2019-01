Sabina S. zog mit 15 in den Dschihad: Staat haftet nicht

Es sind viele Fragen, die Senada S. seit dem 10. April 2014 beschäftigen. Das ist jener Tag, an dem ihre damals 15-jährige Tochter Sabina mit ihrer Freundin Samra die Reise zum IS („ Islamischer Staat“, Anm.) nach Syrien antrat. Die Mädchen reisten von Wien-Schwechat über Istanbul nach Adana. Von dort gelangten sie mit einem Auto nach Syrien. Sabina, mittlerweile 19, dürfte sich noch immer dort aufhalten. Was mit Samra geschehen ist, ist unklar.

Eine Frage nagt an der Wienerin Senada S. ganz besonders: „Warum hat bei der Grenzkontrolle niemand nachgefragt? Warum konnte die Teenager-Tochter einfach so ausreisen?“ Die Frau macht die Grenzschutzbeamten dafür verantwortlich, dass Sabina in den Dschihad reisen konnte. Sie klagte mit ihrem Rechtsanwalt Clemens Lintschinger die Republik. Aus zwei Gründen, wie sie dem KURIER erklärte: „Ich habe meine Tochter verloren. Das tut unglaublich weh. Und ich will nicht, dass so etwas wieder passiert.“