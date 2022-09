Italien: Eine neue Regierung, die nicht zu beneiden ist

Hinzu kommen die wachsende Inflation und die horrenden Energiepreise. „Noch wichtiger ist es also, den Unternehmen und Familien wegen der Energiepreise unter die Arme zu greifen“, sagt Nobile. Das würde aber bedeuten, neue Schulden aufzunehmen. Der scheidende Premier Mario Draghi hatte sich immer strikt dagegen ausgesprochen. „Mittlerweile haben sich aber auch Deutschland und Frankreich dazu entschlossen und konsistente Hilfspakete geschnürt. Und ich denke, dass sich auch Draghi, wäre er nicht zurückgetreten, letztendlich dazu entschlossen hätte“, sagt Nobile.

Draghi hat während seiner 18 Monaten an der Regierungsspitze gute Arbeit geleistet, vor allem am Anfang, als die Parteien seiner breiten Koalition ihm willig folgten. Voriges Jahr hievte er Italien aus den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, das Wachstum betrug 6,4 Prozent, ein weit besseres Ergebnis als die Wirtschaftsexperten vorhergesehen hatten. Auch dieses Jahr ist ein Plus von etwas über drei Prozent vorgesehen.