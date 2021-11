US-Gouverneurswahlen: Eine feste Watsch’n für Biden

Bidens milliardenschwere Modernisierungspakete für Klimaschutz und mehr Sozialstaat scheitern bisher an Flügelkämpfen in der demokratischen Partei. In dieser Gemengelage Trump als Beelzebub und Youngkin als dessen Virginia-Statthalter vorzuführen, wie McAuliffe es versuchte, traf nicht das Empfinden vieler Wähler. Zumal der 54-Jährige, der mit Trump inhaltlich gewiss etliche Gemeinsamkeiten hat, den Ex-Präsidenten, der in Virginia bei den Präsidentschaftswahlen gegen Biden zweistellig verlor und herzlich unbeliebt ist, kaum erwähnte und konsequent auf Distanz hielt; es gab keinen einzigen gemeinsamen Auftritt.

Dass der in den konservativen ländlichen Gebieten im Süden wie in den urbanen Metropol-Räumen im Norden Virginias nach allen Seiten moderat und für Brot-und-Butter-Themen aufgeschlossen freundlich auftretende Youngkin gewann, hat in republikanischen Kreisen eine Debatte ausgelöst, „ob Trumpismus auch ohne Trump funktionieren kann“. Mit seiner ausgleichenden Persönlichkeit habe Youngkin „jene Wechselwähler angesprochen, die Biden bei den Präsidentschaftswahlen vor einem Jahr dem chronisch andere unnötig vor den Kopf stoßenden Trump ausgespannt hat“, sagte ein republikanischer Analyst zum KURIER.