Ein royales Mittagessen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit

Fast zwei Jahre nach dem Gang ins Exil wurde der 84-Jährige am Montag zumindest empfangen. Der ehemalige spanische Monarch fuhr in einer Limousine vor dem Palast im Zentrum von Madrid vor. Unbeirrbare Anhänger des Ex-Königs, der einst als Retter von Spaniens Demokratie galt, hatten sich dort versammelt und applaudierten. Unweit vom Palast wurde aber auch gegen den König demonstriert.

Noch am Abend wollte Juan Carlos zurück in die Vereinigten Arabischen Emirate fliegen, wo er inzwischen lebt. Der in der Heimat in Ungnade gefallene Ex-König war am Donnerstagabend mit einem Privatjet nach Spanien geflogen. Es war sein erster Besuch in der Heimat, seit er sich im August 2020 wegen Korruptionsvorwürfen ins Ausland abgesetzt hatte.