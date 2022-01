Spaniens König Felipe kommt nach Wien, wo einst seine Vorfahren herrschten

Die Habsburger waren in Spanien rund 200 Jahre an der Macht, was sie vor allem ihrer legendären Heiratspolitik zu verdanken hatten. „Philipp der Schöne“, der Sohn des österreichischen Kaisers Maximilian I., ehelichte 1496 die Prinzessin Johanna von Kastilien, wodurch er König von Spanien wurde. Es war dies die erste und gleichzeitig skurrilste Ehe in der spanisch-österreichischen Tradition: Johanna war ihrem (angeblich) schönen Gemahl dermaßen verfallen, dass sie, von krankhafter Eifersucht geplagt, ständig alle weiblichen Wesen aus seiner Umgebung verbannte.