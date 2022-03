Spaniens Ex-König drohen peinliche Enthüllungen: Ex-Geliebte klagt

Gerade noch schien Juan Carlos seine Skandale hinter sich gelassen zu haben. Über Jahre war der Ex-König durch ständig neue Enthüllungen über seine Geliebte, seine teuren Jagdausflüge nach Afrika und vor allem seine unsauberen Geschäftsbeziehungen in die Golfstaaten belastet worden. Vor wenigen Wochen aber stellte Spaniens Justiz alle Ermittlungen ein. Man attestierte dem 84-Jährigen zwar keine weiße Weste, aber seine einst königliche Immunität, Verjährung und der Mangel an Beweisen mache weitere Strafverfolgung sinnlos.

Sämtliche Affären

Der in Spanien schwer in Misskredit geratene König soll zuletzt eine Heimkehr aus seinem Exil in Abu Dhabi erwogen haben. Jetzt aber droht ihn seine dunkle Vergangenheit inklusive sämtlicher Affären auf einmal einzuholen.

Denn jetzt geht seine ehemalige Geliebte, die deutsche Unternehmerin Corina Sayn-Wittgenstein, mit einer Zivilklage gegen Juan Carlos in London vor Gericht. Seine Immunität jedenfalls schützte den Ex-König nicht, haben die britischen Höchstrichter inzwischen festgestellt.