Ein historischer Streit zwischen Kiew und Budapest

Seit 1920 existiert die ungarische Minderheit, einst in der Sowjetunion, heute in der Ukraine. Damals musste Ungarn im Vertrag von Trianon ein Drittel seiner Bevölkerung und zwei Drittel seiner Territorien abgeben. Unter Ministerpräsident Orbán ist das „Trianon-Trauma“ zu einem wesentlichen Narrativ in der ungarischen Gesellschaft geworden – genauso wie die Auslandsungarn in Rumänien und Ungarn ins Zentrum seiner Innen- und Außenpolitik rückten: „Orbán hat den Schutz der Rechte aller Ungarn, ganz gleich, wo sie leben, zur Pflicht des Staates erkoren“, sagt Jenne.

Etwa 130.000 Ungarn lebten zuletzt in Transkarpatien (in der Westukraine) – etwas unter zwölf Prozent der Bevölkerung der Region. Heuer könnte die Zahl erstmals unter 100.000 fallen: Etwa 30.000 Ungarn sollen aufgrund des Krieges bisher aus der Ukraine geflüchtet sein – darunter auch Männer, die mit ihrer Doppelstaatsbürgerschaft vor der Einberufung zum Krieg flüchten.