Ein bayrischer Kanzler? Söder ist beliebt wie nie

Auch in der Gesamtbevölkerung liegt Söder bei der " K-Frage" deutlich vorne. So halten 53 Prozent aller Befragten ihn für einen guten Kanzlerkandidaten, um 22 Prozentpunkte mehr als bei der bisher letzten Umfrage im Februar. Ex-Unionsfraktionschef Merz halten 33 Prozent der Deutschen für einen guten Kanzlerkandidaten von CDU und CSU. Laschet kommt auf 27 Prozent und Röttgen auf 21 Prozent. Infratest dimap befragte am 4. und 5. Mai 1003 Wahlberechtigte.

Verluste für Grüne

Der Deutschlandtrend bestätigte zugleich den Höhenflug der Unionsparteien in den Umfragen. CDU/ CSU liegen demnach bei 39 Prozent, um fünf Prozentpunkte mehr als im April. Es handelt sich um den besten Wert seit August 2017.

Die Grünen verlieren dagegen vier Punkte auf 18 Prozent, ihren schlechtesten Wert seit Oktober 2018. Sie liegen damit noch vor der SPD, die unverändert auf 16 Prozent käme. Die AfD verliert einen Punkt auf neun Prozent, während die Linke einen Punkt auf acht Prozent zulegt. Die FDP blieb bei fünf Prozent.