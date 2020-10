Droh-Mails an demokratische Wähler im US-Wahlkampf

In der Endphase des US-Wahlkampfs sorgt wieder eine mögliche Einmischung aus dem Ausland für Aufregung. Konkret bezichtigte US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe Iran und Russland, illegal „einige“ persönliche Daten registrierter Wähler erbeutet und mit gefälschten Mails Verwirrung gestiftet zu haben. Die Mails landeten über Server in Singapur, Estland, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten bei demokratischen Wählern in mehreren Bundesstaaten. Sie erweckten den Anschein, vom rechtsradikalen US-Männerbund „Proud Boys“ zu stammen, und drängten die Adressaten unter heftigen Drohungen, am 3. November Donald Trump zu wählen.