Drogenkrise: Milliarden-Klagewelle gegen US-Konzerne rollt an

Synthetisch hergestellte Opiate und Opioide, also chemische Verwandte von Morphium oder Heroin, sind von Ärzten in den USA lange ohne jegliche Bedenken oder Beschränkungen verschrieben worden. Vor allem chronische Schmerzen - oft Folge von nicht therapierten Krankheiten - wurden mit diesen Medikamenten ruhiggestelllt, ohne Rücksicht auf die akute Suchtgefahr. Gerade die modernen synthetischen Opioide wie Fentanyl oder Oxycodon wirken nicht nur um Zehnerpotenzen stärker als die klassischen Opiate, sie machen obendrein noch viel schneller abhängig. Die US-Pharmafirmen, neben Johnson&Johnson sind das etwa Purdue, das der prominenten Milliardärsfamilie Sackler gehört, oder Tevo, haben ihre Produktion über viele Jahre konsequent gesteigert und die Medikamente mit großem Werbeaufwand in den Markt gedrückt.

Großflächige Werbung für Opiate

So wurde nicht nur großflächig Werbung in Zeitungen, Fernsehen und sozialen Medien veröffentlicht, auch Ärzte wurden mit aggressivem Lobbying dazu animiert, die Produkte noch großzügiger einzusetzen. Das wahre Ausmaß der Krise wurde vor wenigen Tagen durch bisher geheime Daten der US-Regierung deutlich, die die Washington Post veröffentlicht hatte. Mit fast 80 Milliarden Opioid-Schmerztabletten haben die US-Pharmakonzerne allein in den Jahren 2006 bis 2012 den US-Markt geflutet. Die Folge: 200.000 Tote in Folge einer Überdosis.

Prozesse gegen Supermärkte

Das Urteil gegen Johnson&Johnson - der Pharmakonzern geht natürlich in Berufung - ist nur der Beginn einer Klagewelle, die in den kommenden Monaten voll Fahrt aufnehmen dürfte. Beinahe jeder US-Bundesstaat hat Klagen in der Opioid-Krise eingereicht. Dazu kommen einzelne Bezirke, Groß- und Kleinstädte, insgesamt sind es um die 2000 Prozesse, die allein öffentliche Behörden gegen die Pharma-Industrie, aber auch gegen Medikamenten-Großhändler und nicht zuletzt gegen Supermarkt-Ketten wie Walmart angestrengt haben. Dazu kommen Tausende weitere Verfahren, in denen Privatpersonen, meist Verwandte von Drogenopfern, als Kläger auftreten. Bürgerinitiativen und Opfervertreter ziehen bereits Vergleiche mit der Klagewelle, mit denen in den 1990er-Jahren die US-Tabakindustrie überflutet worden war. 1998 schließlich einigte man sich auf eine Entschädigungszahlung von mehr als 200 Milliarden Dollar. Experten aber halten solche Summen im aktuellen Fall für unrealistisch. Die damaligen Einnahmen derTabakindustrie, aber auch die gesundheitlichen Schäden für die sie verantwortlich gemacht worden war, überstiegen das Maß der aktuellen Opioid-Krise um ein Vielfaches.