Opiat-Epidemie: Pharma-Dynastie will Konzern in Pleite schicken

Die Sackler-Familie, Besitzerin des Pharmakonzerns Purdue, gehört zu den wichtigsten Kunstmäzenen unserer Zeit. Die Damen werden wie Königinnen hofiert, auch in Wien. Sackler stand einmal für internationale Philanthropie, doch wie lange noch, ist unklar. Denn die Mäzene haben „ein Weltreich des Schmerzes“ gebaut, analysierte der New Yorker. Jetzt wollen sie ihre Kläger abblitzen lassen und ihr Unternehmen in die Insolvenz treiben, schreibt das Wall Street Journal.

Im Sackler-Saal des Guggenheim-Museums in New York organisierte die Fotokünstlerin Nan Goldin ein „die-in“ (sterben). Sie verlangte, dass das Museum alle Geschenke der Familie zurückgibt, an die Opfer der größten Opioid-Katastrophe der USA.