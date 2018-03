Trumps später Gegenangriff im Drogenkrieg

Mehr als zwei Millionen Amerikaner sind opiatsüchtig, also körperlich abhängig von Heroin oder einem synthetisch hergestellten Opiat. Etwa 65.000 Menschen sterben jährlich in den USA an einer Drogenüberdosis. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl dieser Opfer jährlich um fast 100 Prozent gestiegen.

Drogenkarrieren, die – entgegen gängigen Vorstellungen – meist in einer Arztpraxis beginnen. Amerikanische Ärzte verschreiben weit großzügiger als ihre europäischen Kollegen Opiate als Schmerzmittel. Die Pharmaindustrie versorgt sie dafür mit Mitteln, von denen manche 100-mal stärker sind als Heroin. Da viele arme US-Bürger sich eine tatsächliche Behandlung der Ursachen ihrer Schmerzen nicht leisten können, stellen sie diese mit Opiaten einfach ruhig. Der Weg in die Sucht ist damit vorgezeichnet. Viele der Patienten können sich die synthetischen Opiate bald nicht mehr leisten, auch weil die meist lückenhaften Krankenversicherungen dafür nicht aufkommen. Sie steigen auf Heroin um, das durch den boomenden Drogenanbau in Afghanistan auf dem US-Schwarzmarkt inzwischen lächerlich billig geworden ist. Die Preise für einen Schuss sind vielerorts auf fünf Dollar gefallen.

Dass Trump diese Drogenkrise durch „Härte“, also durch die Todesstrafe, lösen will, dient nach Ansicht von Experten vor allem dazu, seine Kernwähler zu motivieren, für die abschreckende Wirkung gebe es keine Beweise.