Draghi verabschiedet sich: "Regierungen vergehen, Italien bleibt"

Draghis letzter internationaler Auftritt als Premierminister wird das EU-Gipfeltreffen am 20. und 21. Oktober sein. Anschließend wird er den Staffelstab an die neue Regierung ĂŒbergeben, die inzwischen in Rom entstehen sollte. Seine Regierung habe in den vergangenen schwierigen Monaten "Reife, Staatssinn und viel Geduld" bewiesen. Pandemie, Wirtschafts- und Energiekrise und sogar die RĂŒckkehr des Krieges in Europa seien die Herausforderungen, denen sich die Regierung gestellt habe und die dank des "Enthusiasmus" und des "Geistes der Zusammenarbeit" zwischen den Ministern, mit den Institutionen und mit den lokalen Behörden gemeistert wurden, bilanzierte Draghi.

Zu den grĂ¶ĂŸten Erfolgen seiner Regierung zĂ€hlte der Ex-EZB-Chef die Umsetzung mehrerer Ziele des EU-Wiederaufbauprogramms. Italien hat bereits zwei Tranchen jener 200 Milliarden Euro erhalten, die das Land von BrĂŒssel bekommen soll.

Das neue Parlament in Italien wĂ€hlt ab Donnerstag die PrĂ€sidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats. Erst danach beginnen die Konsultationen zur Regierungsbildung. Erwartet wird, dass die Wahlsiegerin Meloni, Vorsitzende der Rechtsaußenpartei Fratelli d'Italia und der Mitte-Rechts-Koalition mit Lega und Forza Italia, den Auftrag zur Regierungsbildung erhĂ€lt. Die 45-jĂ€hrige Meloni fĂŒhrt derzeit GesprĂ€che mit ihren VerbĂŒndeten zur Regierungsbildung.