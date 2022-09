Warum sich Italien im Herbst für Aktivurlauber lohnt

Während die Sommerurlauber in Lignano, Bibione und Co. so langsam ihre Strandtücher und Sonnenschirme einpacken und sich auf die Heimreise machen, zieht der nahende Herbst die Aktivurlauber nach Italien. Die Sommerhitze verabschiedet sich und macht Platz für laue September- und Oktobertemperaturen und diese Sportevents.

Der Delicious Trail in den Dolomiten

Beim Delicious Trail, der am 24. September 2022 in Cortina d‘Ampezzo stattfindet, kann man bei einem Berglauf die Wanderwege und Hütten Norditaliens erkunden. Entlang der Strecke bieten Restaurants und Hütten lokale Spezialitäten zum Verkosten an. Zum Abschluss wird in Pocol groß aufgekocht.