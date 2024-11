Verwirrung um Putin-Telefonat: Mit wem Trump wirklich schon telefoniert hat

Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, er werde den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden - wie, das ließ er bislang offen. Nach einem unbestätigten Bericht im "Wall Street Journal" sprach Trump in den vergangenen Jahren als Ex-Präsident mehrfach mit Putin.

Über ein Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenkskij kurz nach der US-Wahl berichtete das Nachrichtenportal "Axios" - diesen Austausch bestätigte Kiew auch. Mit dabei gewesen sein soll Tech-Milliardär Elon Musk, einer der größten und prominentesten Trump-Unterstützer und künftig möglicherweise Berater im Weißen Haus. Trump habe Musk den Hörer gegeben, nachdem Selenskij dem Republikaner gratuliert hatte. Selenskij soll sich bei Musk dafür bedankt haben, dass dieser die Ukraine nach dem russischen Angriff mit dessen Satelliteninternet Starlink unterstützte.

Offenbar schon drei Gespräche mit Netanjahu

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu soll in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben sogar dreimal mit Trump gesprochen, um die Allianz der beiden Länder zu festigen. „Es waren gute und sehr wichtige Gespräche“, so Netanjahu. Man sei sich über „die iranische Bedrohung in all ihren Facetten und die von ihr ausgehende Gefahr“ einig. Zudem sehe man die „großen Chancen, die sich für Israel im Bereich des Friedens“ bieten würden.

Schon am Donnerstag sagte Trump dem Sender "NBC" offenbar, dass er bereits mit rund 70 Staats- und Regierungschefs gesprochen habe. Darunter auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der am Mittwoch einer der ersten ausländischen Anrufer gewesen sein dürfte: 25 Minuten soll das Gespräch gedauert haben, in dem darum gegangen sein soll, wie ein „Rückkehr von Frieden und Stabilität“ gelingen könnte.