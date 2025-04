USA verbieten ihren Diplomaten Beziehungen mit Chinesen

US-amerikanischen Diplomaten sowie Mitarbeitern von US-Vertretungen in China ist es seit vergangener Woche verboten, romantische Beziehungen mit chinesischen Staatsbürgern einzugehen. Sogar Sex mit Chinesen sei nicht mehr erlaubt , wie die US-Nachrichtenagentur Associated Press (AP) berichtet. Bei einem Verstoß drohe die sofortige Ausweisung aus China.

Betroffen sind jedenfalls alle Mitarbeiter der US-Botschaft in Peking sowie der Konsulate in Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan und Hongkong. Ob das Verbot auch für US-Diplomaten außerhalb Chinas gilt, ist nicht bestätigt. Gerüchte in sozialen Medien deuten darauf hin.

Jene, die bereits eine Beziehung oder Ehe mit chinesischen Staatsbürgern führen, müssen offenbar einen Antrag für eine Ausnahmegenehmigung stellen. Das berichtet die Associated Press (AP) unter Berufung auf einen anonymen US-Diplomaten. Wird der Antrag abgelehnt, müssen die Betroffenen die Beziehung beenden - oder mit der Entlassung rechnen.

Sorge vor chinesischer Spionage

Grund für das Verbot ist die zunehmende Sorge vor chinesischen Spionageaktivitäten. Chinesische Agenten könnten unter dem Vorwand persönlicher Beziehungen versuchen, an vertrauliche Informationen zu gelangen. Es ist das erste Mal seit dem Ende des Kalten Krieges, dass eine solche Maßnahme zur "Nichtverbrüderung" öffentlich wird. Damals galt sie für sowjetische Staatsbürger.