Trump will Befugnisse von US-Richtern beschneiden

"Stoppt landesweite einstweilige Verfügungen, bevor es zu spät ist", schreibt Trump in Großbuchstaben auf einer Online-Plattform.

"Wenn Richter Roberts und der Oberste Gerichtshof der USA diese toxische und beispiellose Situation nicht SOFORT in Ordnung bringen, ist unser Land in sehr ernsten Schwierigkeiten!" Zurzeit laufen mehr als 100 Klagen gegen die Initiativen der Trump-Regierung vor US-Bundesgerichten.

Unterdessen haben die USA haben einem französischen Wissenschaftler nach Darstellung der Regierung in Paris wegen einer Meinungsäußerung zur Forschungspolitik von Präsident Trump die Einreise verweigert.

Bohrungen im arktischen Naturschutzgebiet Alaskas sind seit langem ein Streitpunkt in den USA. Die Öl-Industrie hat sich zögerlich gezeigt angesichts des Risikos, dass nach der nächsten Präsidentenwahl das Gebiet wieder gesperrt werden könnte.

Die US-Regierung will auch mehr Gebiete in Alaska für Öl- und Erdgasbohrungen freigeben. Zudem sollen Beschränkungen für den Bau einer Flüssigerdgas-Pipeline (LNG) und einer Bergbaustraße aufgehoben werden, teilt US-Innenminister Doug Burgum mit. Es sei die Zeit gekommen, die umfangreichen und weitgehend ungenutzten Ressourcen Alaskas zum Wohlstand seiner Bürger und der Nation als Ganzes zu nutzen.

US-Präsident Trump hat einen Erlass zur Ankurbelung der heimischen Produktion von Bodenschätzen mit zentraler Bedeutung für die Wirtschaft und nationale Sicherheit unterzeichnet. Damit solle "die Produktion von kritischen Rohstoffen und Seltenen Erden" dramatisch erhöht werden, sagte Trump am Donnerstag. "Das ist ein großes Ding in diesem Land."

Die USA stufen eine Reihe von Bodenschätzen als "critical minerals" ein. Das Wort "kritisch" bezieht sich dabei auf die Bedeutung für die Wirtschaft und nationale Sicherheit der USA. Zu der Liste gehören etwa Aluminium und Titan wegen ihrer allgemeinen Bedeutung, Lithium und Kobalt für Akkus etwa in E-Autos oder Nickel in der Elektronik.

Der Anordnung zufolge sollen Bundesbehörden unter anderem Listen mit entsprechenden Projekten erstellen, die schnell genehmigt werden können. Land in Bundesbesitz soll auch leichter für die Gewinnung von Bodenschätzen genutzt werden können.

Die von Trump ausgegebene Liste geht darüber hinaus und enthält auch Uran, Kupfer, Pottasche und Gold. Bei Kupfer gibt es wegen der zentralen Bedeutung beim Bau, der Stromgewinnung und Elektronik bereits seit längerem die Forderung, das Element in die Liste der kritischen Mineralien aufzunehmen. Damit würden die US-Bergbauunternehmen auch Zugang zu Steuervergünstigungen erhalten, erklärte die Konzernchefin von Freeport-McMoRan, Kathleen Quirk, jüngst der Nachrichtenagentur Reuters. Für die Aufnahme von Gold in die Liste wurde zunächst keine Erklärung geliefert.

Die USA produzieren selbst derzeit vergleichsweise wenig Lithium und Nickel. Die einzige Kobaltmine des Landes wurde im vergangenen Jahr angesichts der starken chinesischen Konkurrenz geschlossen. Zwar gibt es in den USA mehrere Kupferminen, jedoch nur zwei Schmelzwerke. Eine einzige Mine fördert Seltene Erden zutage, wie sie etwa für die Herstellung von gewissen Magneten verwendet werden. Für Unruhe in den USA sorgte auch Chinas Entscheidung im vergangenen Jahr, ein vollständiges Ausfuhrverbot für Gallium, Germanium und Antimon in die USA zu erlassen. Antimon wird unter anderem für Rüstungsgüter wie Nachtsichtgeräte, gewisse Raketen und Atomwaffen verwendet.