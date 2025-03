"Fanatiker, Marxisten": Warum Trump das Bildungsministerium auflöst

Schon im Wahlkampf hat Donald Trump es versprochen: Als Präsident werde er das nationale Bildungsministerium in Washington schließen. Für Donnerstag hatte Trump es schließlich angesetzt: Per Präsidialdekret wollte er Bildungsministerin Linda McMahon anweisen, das Ministerium abzuwickeln und "die Bildungshoheit an die Bundesstaaten zurückzugeben".

Die Belegschaft wurde auf rund 2.100 Mitarbeiter halbiert, das Büro für Bürgerrechte und das Institut für Erziehungswissenschaften, das Daten über den akademischen Fortschritt des Landes sammelt, wurden drastisch gekürzt.

"Verschwendung von Steuergeldern"

Den Republikanern ist das Ministerium seit je her ein Dorn im Auge: Sie bekritteln die „Verschwendung von Steuergeldern“ und Einmischung in Entscheidungen, die eigentlich in den Bundesstaaten und in den Schulen selbst liegen sollten.

Konservative Elternverbände hatten zuletzt enormen Druck gemacht, um mehr Einfluss auf die Schulbildung ihrer Kinder zu bekommen.

Trump bezeichnet das Ministerium als Brutstätte von „Radikalen, Fanatikern und Marxisten“, die ihren Einfluss durch Vorschriften überstrapazieren.